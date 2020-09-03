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28 октября начнутся слушания по делу фальсификации доказательств против журналиста Голунова

Московский городской суд назначил первое слушание по делу бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Дениса Коновалова - Алексея Губкина, предварительное слушание назначено на 28 октября в 15.30.

Как ожидается, по итогам заседания суд определит дату начала рассмотрения дела по существу, режим процесса - открытый и закрытый.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Сотрудники УВД по ЗАО, задержавшие журналиста, обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Осведомленный источник рассказывал «Интерфаксу», что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.