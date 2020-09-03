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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

«Долго получали, потому что в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было», — рассказал Кучерена. Он уточнил, что заявление подали в апреле.

«По поводу гражданства информации нет никакой. Как только он примет такое решение, обязательно об этом сообщим», — ответил адвокат на вопрос о планах Сноудена по получению гражданства России.

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности в 2013 году передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Объявлен американскими властями в международный розыск. В России он пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». В 2013 году он получил временное убежище в РФ, позже - трехлетний вид на жительство, который в 2017 году был продлен до 2020 года.