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В России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам - Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам и режиму нерабочих дней, которые были весной. Об этом глава государства сообщил во время выступления по видеосвязи на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

При этом президент сказал, что стоит скорректировать поддержку ряда отраслей, сообщает «Эхо Москвы». Он также отметил, что сокращение экономики России в период пандемии оказалось вдвое меньше, чем в зоне евро.

Путин не исключил продления льгот по налогам для бизнеса, которые вскоре должны закончиться.