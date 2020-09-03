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Актер из «Глухаря» избил звезду сериала «Кадетство»

Снявшийся в «Глухаре» и «Легенде №17» актер Тимур Ефременков подрался с коллегой по цеху Кириллом Емельяновым, известным по роли в сериале «Кадетство».

Инцидент произошел в подмосковном поселке Рублево. Мужчины о чем-то спорили на улице, при этом Ефременков сначала пытался избежать драки, но позднее одним ударом отправил оппонента в нокаут, пишет Лента.ру.

После этого Ефременков привел упавшего в чувство, усадил его на пассажирское сиденье автомобиля и повез в травмпункт. Врачи диагностировали у Емельянова сотрясение мозга и отпустили домой.

Причины драки пока не известны.

В марте сообщалось, что Кирилла Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обругал медиков и ударил одного из них, после чего оскорбил прибывшего на место происшествия сотрудника полиции. На него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».