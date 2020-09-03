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Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда из-за поправок в устав

23.10.2020 13:37|ПсковКомментариев: 0

Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда по собственному желанию. Как сообщает РБК, об этом он объявил 23 октября на внеочередном заседании городского совета депутатов.

«Хочу поблагодарить вас за работу, мы вместе смогли провести Чемпионат мира по футболу и выполнили все взятые на себя обязательства, будь то дороги или общественные территории. Всем спасибо за совместную работу», — сказал Силанов.

Отставку главы поддержал 21 депутат, два человека голосовали против. Главой городского округа «Город Калининград» избран единоросс Андрей Кропоткин. Его кандидатуру поддержал 21 депутат. Второго кандидата от Артема Суханова от ЛДПР поддержали пятеро.

Отставка Алексея Силанова связана с изменением структуры органов муниципальной власти. 20 октября приняты поправки в устав города. Глава Калининграда теперь будет избираться из числа депутатов городского совета, а глава администрации — назначаться по результатам конкурса.

С июля 2012 года эти полномочия главы города и главы администрации в Калининграде были совмещены, их исполнял один градоначальник.

Двухуровневая система начнет работать в 2021 году, после выборов в городской совет. Главу города выберут из числа депутатов нового состава, а главу администрации назначат по итогам конкурса. В конкурсную комиссию войдут шесть человек, из них троих делегирует горсовет, а еще троих губернатор.

Напомним, в Пскове время от времени обсуждается идея совмещения должности главы города и главы администрации Пскова. Данные должности разделены с 2009 года.

Теги: #власть
Источник: Псковская Лента Новостей
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