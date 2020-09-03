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Режим работы пунктов пропуска Эстонии и Латвии изменится с 25 октября

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует гостей и жителей региона, планирующих поездки за рубеж, что с 25 октября Эстонская и Латвийская республики переходят на зимнее время, что повлечет изменение режима работы их пунктов пропуска через государственную границу.

С учетом этого с 25 октября латвийский пункт пропуска «Педедзе» будет работать с 7.00 до 19.00 ежедневно по московскому времени, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. Режим работы двустороннего пункта пропуска «Брунишево» на российской стороне останется прежним - с 8.00 до 20.00 ежедневно по московскому времени.

Принимая во внимание данный факт, предлагается планировать поездки с учетом особенностей режимов работы пунктов пропуска.