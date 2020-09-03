В России и мире

Глава ВОЗ предрек очень тяжелые месяцы пандемии

Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в пятницу, передает РИА Новости.

«Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», - предупредил Гебрейесус.

Как пояснил глава ВОЗ, многие государства столкнулись с резким подъемом заболеваемости, что грозит в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения. Он призвал мировых лидеров принять срочные меры и предотвратить рост смертности, коллапса с темпами COVID-19, а также закрытия школ.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 41,5 миллиона случаев, более 1,13 миллиона пациентов погибли. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились 17 340 человек, 11 263 выздоровели, 283 умерли. С начала пандемии в России выявили 1 480 646 случаев COVID-19.