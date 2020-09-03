В России и мире

Оперштаб исключил идею закрытия границ России из-за пандемии

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России не считают необходимыми рекомендации о закрытии границ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», - сообщили в оперштабе в субботу.

Ранее оперштаб принял решение об открытии границ для возобновления воздушного сообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Кубой, Сербией и Японией, также об увеличении количества авиарейсов в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы.

В России накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост числа заболевших: 17 340 случаев.