Оперштаб исключил идею закрытия границ России из-за пандемии

В оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в России не считают необходимыми рекомендации о закрытии границ. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», - сообщили в оперштабе в субботу.
Ранее оперштаб принял решение об открытии границ для возобновления воздушного сообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Кубой, Сербией и Японией, также об увеличении количества авиарейсов в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы.
В России накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост числа заболевших: 17 340 случаев.