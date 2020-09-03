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В Ленобласти убит депутат и отец пилота «Формулы-1»

Бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров скончался в Ленинградской области, предварительно, после покушения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался», - сказал собеседник ТАСС.

По предварительным данным, в шесть часов вечера на участок в поселке Великий, где располагается коттедж Петрова, пробрался киллер. Собеседник РИА Новости уточнил, что злоумышленник открыл стрельбу и попал в депутата. Позже Петрова обнаружил сторож и вызвал скорую и полицию.

Добавим, что Александр Петров - отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.