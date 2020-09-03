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Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию главным союзником в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на государственный телеканал ОНТ.

Белорусский лидер высказался о значении Москвы, говоря о внешнеполитической повестке. Он обратил внимание на поддержку, которую в настоящий период оказывает Россия, не вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии. Страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, отметил глава государства.

Лукашенко провел телефонные переговоры с Помпео вечером 24 октября. Общение состоялось по инициативе американской стороны.

В Белоруссии после президентских выборов начались массовые протесты. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.