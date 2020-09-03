В России и мире

Умер глава Samsung

Председатель южнокорейской корпорации Samsung Ли Гон Хи скончался в сеульской больнице, передает «Интерфакс».

У Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Он умер в 78 лет.

Samsung недавно стал 6-м самым дорогим брендом в мире.

Ли Гон Хи был сыном основателя Samsung Group Ли Бён Чхоля и возглавил компанию вскоре после его смерти в 1987 году. При нем Samsung превратился из локального производителя во всемирно известный крупный концерн.

В последнее время концерном из-за болезни Ли Гон Хи фактически руководил его сын Ли Джэ Ён, который и является возможным преемником отца.