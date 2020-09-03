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Доктор Мясников ответил Жириновскому на призыв лишить его диплома врача

Телеведущий и доктор Александр Мясников ответил в своем телеграм-канале главе ЛДПР Владимиру Жириновскому на призыв лишить его диплома врача. Любопытно, что Мясников, обычно не подбирающий слова, когда говорит об оппозиции, оскорблять Жириновского не стал и был предельно вежлив, сообщает «МК».

«Я искренне уважаю Владимира Вольфовича!», - признался Мясников, добавив, что понимал, когда выступал против высказываний политика, что мог навлечь на себя его недовольство.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение», - объяснился с главой ЛДПР телеведущий, отметив, что желает лишь, чтобы это кому-то помогло понять «что к чему».

Ранее Владимир Жириновский обрушился на Александра Мясникова в ходе заочного спора, в котором глава ЛДПР настаивал на необходимости закрытия границ из-за коронавируса. Мясников же настаивал на том, что новая вспышка произошла не из-за того, что граждане побывали за границей.