В России и мире

Армения сообщила о наличии доказательств участия турецкого спецназа в боях в Карабахе

Генпрокуратура Армении получила фактические доказательства участия турецкого спецназа в боях в Нагорном Карабахе. По ее данным, с 21 сентября на военных позициях Азербайджана у границы с Арцахом (другое официальное название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) дислоцировались как резервные, так и регулярные армейские части. В ночь на 27 сентября им был дан приказ атаковать военные базы Армии обороны Республики Арцах во всех направлениях, сообщили в ведомстве.

«Согласно полученным фактическим данным, военнослужащие турецкого спецназа по плану принимали непосредственное участие в боевых действиях. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, принимаются все меры для полного раскрытия обстоятельств произошедшего»,— сообщили в Генпрокуратуре Армении.

По сообщению «Коммерсанта», ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил о готовности Анкары направить военных для поддержки Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Турецкие власти неоднократно заявляли, что в любой момент готовы поддержать Баку. МИД России сообщал о переброске в Карабах наемников из Сирии и Ливии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Россия, США и Франция вооружают Армению.