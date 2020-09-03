В России и мире

Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске

Белорусские правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в Минске для ««пресечения противоправных действий протестующих», сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.

«Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская», - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что протестующие отошли по улице назад и находятся в районе здания РУВД. До этого демонстранты были в районе Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии.