В России и мире

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана следует, что перемирие вступит в силу в 19:00 мск 26 октября.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. При этом, как отмечает «Лента.ру», стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.