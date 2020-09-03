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Латвия просит Европарламент лишить Нила Ушакова депутатского иммунитета

Прокуратура Латвии направила запрос председателю Европарламента Давиду Сассоли с просьбой рассмотреть возможность отмены депутатского иммунитета бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука пояснила, что это необходимо для начала уголовного преследования в отношении Ушакова.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии в середине октября попросило Генпрокуратуру предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу, пишет ТАСС.

Это устройство было обнаружено антикоррупционным ведомством в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием «Ригас сатиксме». Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в думе во время обыска было обнаружено «самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков». При этом он отметил, что обнаружение этого предмета вызвало у него удивление.

В официальном правительственном вестнике «Латвияс вестнесис» 5 апреля 2019 года было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития республики Юриса Пуце об отстранении Ушакова от должности мэра Риги, которую тот занимал почти десять лет. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с «Ригас сатиксме» в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Ушаков отверг все обвинения в свой адрес и обжаловал решение о своем отстранении в суде. В апреле этого года Административный районный суд признал законным отстранение Ушакова от должности мэра Риги. Политик в середине мая оспорил это решение суда.

Ушаков стал депутатом Европарламента по итогам выборов, которые проходили в странах ЕС с 23 по 26 мая прошлого года, и официально подал в отставку с должности столичного градоначальника.