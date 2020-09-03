В России и мире

Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале-середине ноября

В российских регионах пик заболеваемости коронавирусной инфекции ориентировочно придется на начало-середину ноября. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Пиковые показатели заболеваемости в субъектах будут в разное время, поскольку и рост числа заболевших начался не одновременно. «Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — пояснил Горелов.

По его словам, на пике суточный прирост новых пациентов с COVID-19 достигнет 20 тыс. человек. Эпидемиолог посоветовал не пугаться этих цифр и «придерживаться всех тех мер, которые направлены на снижение риска распространения инфекции».

О том, что на пике заболеваемости в России в сутки могут выявлять по 20 тыс. новых случаев COVID-19 ранее говорила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она предположила, что после этого начнется период стабилизации — когда показатель не будет расти.

Кроме того, Пшеничная отметила, что на заболеваемость напрямую влияют погодные условия. «Плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — объяснила эксперт.

30 октября оперативный штаб сообщил о новом рекорде суточного прироста — почти 18,3 тыс. новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1,6 млн человек.

29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в некоторых регионах нагрузка на систему здравоохранения из-за роста числа заболевших достигла критической черты. По его словам, загруженность больниц в отдельных регионах превышает 90%, а медицина в целом испытывает «потребность в медицинском персонале, во врачах, повышенную потребность в лекарствах».