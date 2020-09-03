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В поликлинике Челябинска взорвалась кислородная будка

В поликлинике Городской больницы №2 Челябинска произошел взрыв кислородной будки. Об этом сообщила пресс-служба областного минздрава в Telegram, сообщает РБК.

Перед взрывом в здании возникло возгорание, уточнили порталу 74.RU в областном ГУ МЧС России. Студенческая поликлиника, в которой начался пожар, расположена по адресу: проспект Ленина, 82.

По данным областного минздрава, в результате происшествия никто не пострадал. Пациенты в реанимации обеспечены кислородом. Сейчас специалисты оценивают состояние больных и госпитализированных в учреждение.

Студент ЮУРГУ Вячеслав Карипов сообщил РБК, что в момент взрыва находился в общежитии, расположенном напротив больницы. «Был толчок и грохот. Мы побежали на другую сторону, где окна выходили на больницу. Увидели, что в здании пожар, пожарные уже были на месте. Окна в коридоре вылетели, в одной из комнат на четвертом этаже начался пожар. Его потушили жильцы пожарным оборудованием, которое было на этаже. Потом с сиреной пожарной тревоги все покинули здание. Сейчас движение к больнице перекрыто, пациентов из госпиталя для больных коронавирусом эвакуируют», — рассказал он.

Из здания эвакуировали 150 человек. Их разместили в здании стадиона им. Елесиной. Трех реанимационных пациентов готовят к переводу в городскую больницу №1, еще 20 человек — в ОКБ №3.