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Губернатор Челябинской области ввел режим ЧС из-за взрыва

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о введении режима ЧС муниципального уровня после взрыва будки для хранения кислорода на территории городской поликлиники. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Объявляю режим ЧС на муниципальном уровне»,— сказал Текслер на совещании оперативного штаба. После случившегося будет проверено все кислородное оборудование в челябинских больницах.

СМИ сообщили о гибели двух человек, но медики это отрицают.

Как сообщается в официальном группе Челябинской области В Контакте, в результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска.

Пострадавших нет, на месте работают пожарные, МЧС. Реанимационные пациенты обеспечены кислородом.

Принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона им. Елесиной.

З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек - в ОКБ№3.

На место прибыли 15 машин скорой помощи.