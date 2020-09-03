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Умер Шон Коннери

Актер Шон Коннери, известный по роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает Би-би-си со ссылкой на членов его семьи.

О причинах смерти пока не сообщается.

Коннери был первым актером, сыгравшим Бонда на большом экране, он появился в этом образе в семи фильмах франшизы. Актер не раз становился лучшим исполнителем этой роли в глазах зрителей, о чем свидетельствовали многие опросы общественного мнения.

В 1988 году Коннери был удостоен «Оскара» за роль ирландского полицейского в фильме «Неприкасаемые», также в числе его наград две премии Bafta и три «Золотых глобуса». Помимо фильмов о Джеймсе Бонде Коннери играл в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Скала» и десятках других.

В 2003 году артист завершил свою полувековую карьеру; после чего переехал с супругой на Багамские острова. В октябре 2009 года в интервью американскому журналу Wine Spectator артист рассказал, что у него имеются проблемы с сердцем.