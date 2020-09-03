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Путин внес в Госдуму закон о пожизненном сенаторстве для экс-президента

31.10.2020 18:21|ПсковКомментариев: 15

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Как сообщает сайт Госдумы, официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что «законопроекты подготовлены в целях приведения федерального законодательства в соответствие с изменениями, внесенными в Конституцию».

Разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации, а также поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ».

Проект нового закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» предусматривает ряд новелл.

Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, входит в состав Совета Федерации пожизненно. Также состав палаты дополнят не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.

Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения исполнения полномочий Президента. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу.

Сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.

Предусматриваются следующие требования к кандидатам в сенаторы Российской Федерации: Сенатором РФ может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Согласно Конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Дополняются исключения из ценза оседлости (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы — представители региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение 5 лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение 5-ти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ (в действующем законе перечислены все виды специальной государственной службы, за исключением этой).

Расширяется перечень лиц, которых высшее должностное лицо субъекта РФ, избираемое законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором – представителем субъекта РФ от.

В действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата Государственной Думы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом Государственной Думы, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права):

— вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления);

— вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

Теги: #президент #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
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