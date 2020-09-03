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Жесткие задержания протестующих начались в Минске

В Минске начались жесткие задержания участников несогласованной акции протеста оппозиции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки») 1 ноября. Задержаны не менее 20 человек на проспекте Независимости районе ОАО «Агат-электромеханический завод».

Силовики заблокировали движение в сторону района «Восток», куда направлялись протестующие, поэтому часть людей направилась по Волгоградской улице в сторону Логойского тракта, пишет ТАСС. Вновь образовавшаяся колонна из 2 тысяч человек идет по тротуарам в сторону Национальной библиотеки.

Ранее, как пишет издание, правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух после того как протестующие сблизились с кордоном ОМОНа на проспекте Независимости. Затем колонна обошла заслон из ОМОНовцев и продолжила движение по проспекту.

Отмечается, что акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет.