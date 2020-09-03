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Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии. Об этом рассказал руководитель КРОУ Роланд Ирклис.

На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.

Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию, пишет РИА Новости.

«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии», - отметил Роланд Ирклис.

По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Власти Вильнюса также считают пуск БелАЭС поспешным и направили МИД Белоруссии протест по этому поводу.

Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна «Белэнерго» информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.

По мнению литовских властей, проект БелАЭС «небезопасен» и представляет «угрозу национальной безопасности». При этом проект прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.