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Путин потребовал объяснить проблемы с программой сверхтяжелой ракеты

Президент Владимир Путин потребовал от «Роскосмоса» объяснить, почему задерживается программа создания ракеты сверхтяжелого класса. Как сообщает РБК, это произошло во время совещания по вопросам развития космической отрасли, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Как сказал глава государства, госкорпорации было поручено подготовить ряд новых программ: разработка сверхтяжелой ракеты, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС.

«Однако, как я вижу, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить, в чем причина такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что сделать эту работу нужно в самое ближайшее время. По его словам, в условиях больших бюджетных трат на борьбу с эпидемией COVID-19 важно грамотно расставить приоритеты, объективно оценить имеющийся научный, технологический и производственный потенциал космической отрасли. «Чтобы вкладываемые средства принесли практическую пользу в областях навигации, связи, телевещания в ближайшей и среднесрочной перспективе», — резюмировал Путин.

Нынешняя ракетная программа «Роскосмоса» состоит из шести ракет-носителей. Самая тяжелая из них, «Ангара-А5В», находится в стадии проектной разработки. Летом 2020 года госкорпорация включила в этот проект разработку ракеты с многоразовыми возвращаемыми ступенями. Цена одной ракеты серии «Ангара-А5», по предварительным данным, составит 5 млрд руб.