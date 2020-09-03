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9 из 10 убийств журналистов остаются безнаказанными - ЮНЕСКО

Согласно новым статистическим данным, опубликованным ЮНЕСКО по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов 2 ноября, количество убийств журналистов в 2018-2019 гг. сократилось на 14% по сравнению с предыдущими двумя годами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЮНЕСКО, новые данные, представленные в Докладе генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, показывают, что уровень безнаказанности за преступления против журналистов остается чрезвычайно высоким: почти 9 случаев из 10 остаются безнаказанными.

«Несмотря на сокращение числа убитых журналистов в мире, слишком многие из них продолжают платить за свои репортажи самую высокую цену. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены растущим риском, с которым профессионалы средств массовой информации сталкиваются за пределами зон конфликтов, и постоянным уровнем безнаказанности за эти нападения», - заявила Одри Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО.

«Чтобы сохранить основное право на свободу выражения мнений и гарантировать общественности доступ к надежной информации, необходимо обеспечить свободное и безопасное освещение событий и систематически привлекать к ответственности виновных в преступлениях против журналистов».

Согласно докладу, в 2018-2019 годах ЮНЕСКО зафиксировала в общей сложности 156 убийств журналистов по всему миру. 57 из них произошли в 2019 году, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Данные показывают, что в то время, как число убитых журналистов резко сократились в странах, переживающих вооруженные конфликты, этого нельзя сказать о странах, не затронутых такими конфликтами. В 2018 году в этих странах было убито больше всего журналистов за последние несколько лет. Эта тревожная тенденция показывает, что большинство журналистов в настоящее время убивают за пределами зон конфликтов, в связи с их репортажами о коррупции, нарушениях прав человека, экологических преступлениях, подпольной торговле и политических беспорядках.

В докладе также отмечается, что журналистика остается опасной профессией, представители которой сталкиваются со многими видами угроз, насилия и домогательств. Женщины-журналисты особенно часто становятся жертвами атак по признаку полу, онлайн и офлайн, начиная с домогательств, троллинга и доксинга и кончая физическим и сексуальным насилием.

В то время, как в течение последнего десятилетия каждые четыре дня в мире был убит один журналист, эти преступления по-прежнему остаются безнаказанными. В этом году государства-члены ООН сообщили, что 13% таких дел в мире были урегулированы в результате завершенных судебных разбирательств. Это представляет собой некоторое улучшение по сравнению с предыдущими показателями: 12% в 2019 году и 11% в 2018 году.

Наибольшее количество смертельных нападений в 2018-2019 гг. произошло в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, что составило 31% от общего числа зарегистрированных убийств журналистов во всем мире, за которым следует Азиатско-Тихоокеанский регион, на который приходится 30 % убийств.

Основное мероприятие ЮНЕСКО, посвященное Международному дню прекращения безнаказанности, будет проводиться онлайн в рамках Всемирной конференции по свободе печати, организованной 9-10 декабря в сотрудничестве с правительством Нидерландов. Мероприятие по случаю Международного дня пройдет 10 декабря и будет посвящено необходимости усиления роли судебной власти, особенно прокуратуры, в расследовании и судебном преследовании за преступления против журналистов и нападения на них. Эти вопросы являются предметом новых руководящих принципов, которые ЮНЕСКО опубликует по этому случаю.

ЮНЕСКО, в сотрудничестве с партнерами, также организует другие мероприятия, как минимум в 18 странах мира, по случаю Международного дня прекращения безнаказанности с целью повышения осведомленности о необходимости привлекать к ответственности тех, кто использует насилие, чтобы заставить средства массовой информации замолчать и тем самым нарушает право на выражение мнений и лишает общественность жизненно важной информации.

ЮНЕСКО также запускает всемирную кампанию в социальных сетях по случаю Международного дня. Эта кампания отдает должное бесстрашному стремлению журналистов сообщать правду и призывает власти всего мира привлекать к ответственности за убийство журналистов. Она направлена на то, чтобы побудить граждан вносить свой вклад в защиту журналистов и не оставаться равнодушными к безнаказанности тех, кто нападает на прессу.

Международный день прекращения безнаказанности подчеркивает серьезность подобных нападений на свободу выражения мнений, которые представляют собой жестокую и незаконную форму цензуры. (Twitter, Facebook и Instagram, хэштеги #EndImpunity и #ProtectJournalists). Доклад Генерального директора по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности будет рассмотрен государствами-членами Межправительственного совета Международной программы ЮНЕСКО развития коммуникации (МПРК) на совещании, которое состоится 25 и 26 ноября 2020 года.