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В Роттердаме поезд застрял на хвосте кита

В пригороде Роттердама машинист метро потерял управление, поезд пробил ограждение станции и застрял на высоте десяти метров над каналом, зацепившись за фрагмент скульптуры, представляющей хвосты китов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на издание Dutch News.

Это случилось в ночь на 2 ноября на конечной станции De Akkers в городе Спейкениссе. В поезде находился только машинист. Он не пострадал и сумел самостоятельно выбраться.

Теперь компания-оператор этого участка железной дороги готовит операцию по безопасному возвращению состава на станцию.

«Хвосты Китов» - работа из полиэстера скульптора Мартена Стрейса. Ее установили в торце станции в 2002 году.