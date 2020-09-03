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Определен фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса у женщин

Беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября.

Как пишет The Washigton Post, из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше, передает РИА Новости.

В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, которые происходят во время беременности, такими как учащение пульса и потребление кислорода, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.