В России и мире

Китай закрыл границу для россиян

В связи с пандемией въезд в Китай для граждан России будет временно запрещен. Ограничения касаются в том числе лиц, имеющих визы и вид на жительство, сообщили в посольстве КНР в Москве.

Ранее, 5 ноября, китайские власти также запретили въезд гражданам Великобритании, Бельгии и Филиппин. Причиной называлось ухудшение эпидемиологической ситуации, пишет «Росбалт».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 впервые произошла в декабре в китайском Ухане. Постепенно инфекция, как сообщалось, мутировала и распространилась за пределы Китая — с марта 2020 года почти все страны мира закрыли свои границы, чтобы избежать роста числа зараженных и умерших. По последним данным, в мире коронавирусом инфицированы более 48,5 млн, умерших — свыше 1,2 млн.