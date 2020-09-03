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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России

Трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24»,

Однако, пояснила она, на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции. По словам Мелиты Вуйнович, Россия быстро наращивает тестирование населения, что важно в нынешних условиях, пишет РИА Новости. «При этом принимаются очень комплексные меры», - сказала она.

Представитель ВОЗ также заявила о необходимости принимать меры, которые будут спасать жизни и экономику одновременно.

Напомним, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 582 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 млн заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, выздоровели 1,3 миллиона.