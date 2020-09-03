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«Срок годности» могут получить дипломы вузов в России

Документы о высшем образовании на следующих этапах развития высшей школы могут быть преобразованы в «дипломы по требованию», отражающие актуальный уровень знаний выпускника на момент предъявления. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) «Архипелаг 20.35», пишет ТАСС.

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио, - сказал он. - Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом, это дипломы с expiration date (англ. "срок годности"), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен».

Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь», поскольку в этом случае невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.