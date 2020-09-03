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В России застрелили медведя, съевшего покойника на кладбище

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) застрелили медведя, съевшего на местном кладбище покойника. Об этом сообщает новостной портал «Между строк».

Фото: «Между строк»

В ночь на 27 октября медведь разрыл две свежие могилы на кладбище «Пихтовые горы» и съел одного из покойников. Отмечается, что это уже третий случай появления медведя на кладбище.

Фото: «Между строк»

Медведя убили с разрешения Охотнадзора вчера, 6 ноября, в коллективном саду № 9 «Озерки», когда хищник пришел на участок одного из местных жителей.