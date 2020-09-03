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Байден обратился к нации и пообещал отменить указы Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября президентских выборах, сообщают иностранные и российские СМИ.«Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов - 74 млн», - заявил он в первом обращении к нации в качестве победившего на выборах кандидата в президенты из Уилмингтона (штат Делавэр). Байден добавил: «Я клянусь стать президентом, который будет не разъединять, а объединять». Кандидат от демократов призвал пересмотреть отношение к политическим оппонентам и остановить грубую риторику.

«Что касается всех тех, кто голосовал за (действующего лидера США Дональда) Трампа, я понимаю то разочарование, которые вы испытываете сегодня, но теперь давайте дадим друг другу шанс. Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу», - сказал он с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр, обращаясь к гражданам США, передает «Интерфакс».

Кроме того, сообщается, что Джо Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.