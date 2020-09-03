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В центр Минска ввели бронетехнику в преддверии новой акции оппозиции

Заградительные машины и бронетехника введены в центр Минска в воскресенье утром в преддверии несанкционированного оппозиционного «Марша народовластия», передает «Интерфакс».

Как сообщают очевидцы, в белорусскую столицу стягиваются одновременно несколько колонн спецтехники.

Помимо автобусов с силовиками, автозаков и водометов на центральных улицах города замечены внедорожники заградительной системы «Рубеж», а также порядка десяти БМП с многометровыми заградительными щитами и БРДМ с акустической установкой массового оповещения.

Площади в центре Минска с раннего утра оцеплены силовиками.

По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установлены металлические заграждения. Возле них дежурят военные в боевом обмундировании. Они вооружены автоматами Калашникова, на силовиках бронежилеты и каски.

Десятки автобусов с силовиками размещены в районе Немиги, на площади Победы, а также возле музея Великой Отечественной войны у стелы «Минск город-герой» и на Площади государственного флага, возле которой расположена городская резиденция Александра Лукашенко «Дворец Независимости».