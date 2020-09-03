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Дзюбу исключили из сборной после скандала с интимным видео

Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что капитан команды Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьской сбор. Причина - обнародование интимного видео с его участием, сообщает «Московский комсомолец».

Станислав Черчесов заявил, что ситуация из личной жизни футболиста не имеет к сборной никакого отношения, однако тренерский штаб уверен, что команда должна готовиться в будущим матчам «в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи». Чтобы оградить команду от возможного негатива и напряжения, Дзюбе предоставят возможность использовать высвободившееся время для налаживания собственной жизни.

Тренер также отметил, что и на поле, и в остальной жизни российские футболисты «должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной».

Он выразил надежду, что скандальный инцидент никак не затронет команду и неприятная тема больше подниматься не будет.

Как сообщалось ранее, в Сети появилось интимное видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением. Мужчина лежит на кровати, за кадром слышен голос ведущей телеканала «Матч ТВ» Марии Орзул. Когда была сделана запись, неизвестно.