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Жена Трампа задумалась о разводе после оглашения результатов выборов в США

Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания собралась развестись с политиком после оглашения результатов выборов в США, пишет Daily Mail. Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, утверждают, что Мелания давно задумалась о разводе и ждала, пока американский лидер покинет свой пост. «Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — поделилась женщина.

Другая помощница Стефани Волкофф в свою очередь рассказала, что все 15 лет их брака фактически были «сделкой», и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

Сама же Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения. Однако американские журналисты предполагают, что такие заявления она была вынуждена делать из-за составленного брачного договора.

Издание также сообщило, что Мелания Трамп ранее вела переговоры о пост-брачном соглашении, чтобы впоследствии их ребенку досталась положенная доля наследства отца.

Как отмечает «Лента.ру», 7 ноября стали известны результаты выборов в США. Демократ Джо Байден, набравший 290 при необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом. Он станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером.