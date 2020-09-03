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В Грузии полиция разогнала протестующих водометами и слезоточивым газом

Полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих против итогов парламентских выборов. Как сообщает «Лента.ру», правоохранительные органы не предупреждали митингующих о применении спецсредств. В ходе разгона акции у ЦИК Грузии появились первые пострадавшие. В основном, участники акции получили небольшие повреждения. На место начали прибывать бригады скорой помощи.

«Поскольку участники акции использовали насильственные методы и не подчинялись указаниям полиции, МВД в рамках закона применило пропорциональную силу», — отметили в МВД страны. При этом ведомство опровергло информацию о применении слезоточивого газа. По словам замглавы министерства Кахабер Сабанадзе, полиция применила силу после того, как митингующие пытались прорвать ограждение у здания ЦИК.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября, однако протесты начались еще до этого. 3 ноября оппозиционные партии, в том числе основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), подписали меморандум о непризнании итогов голосования и отказались войти в парламент.

Согласно официальным результатам выборов, в парламент прошли семь партий и два блока. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. Оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия ЕНД, заняла второе место с результатом в 27,14 процента.