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Евросоюз назвал условие для введения безвизового режима с Белоруссией

Евросоюз не намерен в ближайшее время вводить безвизовый режим для граждан Белоруссии, как того просит оппозиция. Разговор об этом возможен только после «демократического перехода» власти в стране, сообщили в Еврокомиссии.

В начале ноября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз призвала Евросоюз активнее поддерживать противников президента Александра Лукашенко. По ее словам, хотя Европа и выказала желание помочь, порой она действовала медленно, хотя ее помощь сейчас очень нужна.

Одним из вариантов такой помощи, по мнению политика, могло бы стать введение безвизового режима для граждан Белоруссии, чтобы люди могли покинуть страну и оказать вне власти «режима», пишет газет «Известия». Официальный Минск, в свою очередь, подчеркивает, что идею безвизового режима МИД Белоруссии выдвигал уже довольно давно.

Председатель комиссии по международным делам в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных рассказал, что установление безвизовых отношений, как правило, происходит на двусторонней основе, но Беларусь продемонстрировала открытость и приняла решение о безвизовом режиме для 70 государств мира, в этот список входят практически все страны ЕС.

Ответят ли страны ЕС ответить такими же мерами, это уже их добрая воля, считает Андрей Савиных. Власти Беларуси всегда выступали за открытость и развитие контактов. Светлана Тихановская не имеет к этому никакого отношения, заключил политик.