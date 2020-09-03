В России и мире

Более 50 млн человек в мире заразились коронавирусом

50 млн 395 тысяч 314 человек в мире заразились коронавирусом за все время пандемии. Такую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Лидером по количеству инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки – 9 млн 968 тысяч 155. На втором месте Индия – 8 млн 553 тысячи 657 зараженных. За ней следуют Бразилия (5 млн 664 тысячи 115) и Франция (1 млн 835 тысяч 187). Замыкает пятерку Россия - 1 млн 760 тысяч 420 зараженных.

Всего в мире скончались 1 млн 256 тысячи 179 инфицированных пациентов, выздоровели 33 млн 32 тысячи 762 человека.

Пандемией коронавируса охвачены 190 стран.