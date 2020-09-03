В России и мире

Производитель виагры объявил об успешном испытании вакцины от COVID-19

Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биоинженеринговая компания BioNTech объявили об успешном прохождении разрабатываемой ими вакцины от коронавируса третьей фазы клинических испытаний. Компании заявили, что препарат BNT162b2 показал «90-процентную эффективность в предотвращении COVID-19», сообщает «Российская газета»

«Результаты показывают, что наша вакцина может помочь предотвратить COVID-19 у большинства людей, которые ее получают. Это означает, что мы на один шаг ближе к тому, чтобы потенциально предоставить людям во всем мире столь необходимый прорыв, который поможет положить конец этой глобальной пандемии», - отмечается в распространенном заявлении исполнительного директора компании Pfizer Альберта Бурлы.

Отметим, что после этого заявления акции компании резко взлетели вверх на биржах.

Впрочем, пока рано говорить о получении безопасной и эффективной вакцины, необходимо собрать дополнительные данные о реакции организма на препарат. К тому же разработчикам необходимо продемонстрировать, что вакцина может производиться в соответствии с имеющимися стандартами качества. Сбор информации будет вестись до середины ноября, затем ее передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств. Если регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы могут быть поставлены уже к концу этого года.

Добавим, что компания Pfizer, известна, прежде всего, благодаря своему препарату виагра, используемому для лечения эректильной дисфункции. Среди других популярных лекарственных средств можно назвать дифлюкан, зитромакс, целебрекс и чампикс.