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У президента Украины обнаружен коронавирус

У президента Украины Владимира Зеленского обнаружен коронавирус. Об этом сообщил офис главы государства в Facebook.

«К сожалению, у президента Украины Владимира Зеленского положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Глава государства чувствует себя хорошо и продолжит дистанционно выполнять свои обязанности на самоизоляции. У него всегда будут инструменты и оборудование для связи», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус. Заместитель главы офиса Юлия Ковалив уже получила отрицательный результат теста.