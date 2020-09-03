В России и мире

В Крыму откроется дипмиссия Никарагуа

В Крыму после 2014 года появится первое иностранное диппредставительство - консульское учреждение Никарагуа. Как сообщил «Интерфакс», на церемонию его открытия в регион прибыла посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, сообщил вице-премьер Крыма - постпредставитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Миссия будет открыта в Симферополе.

Никарагуа признало полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента России в регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение «жестких секторальных санкций» против Никарагуа.