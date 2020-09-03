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Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

Военные Азербайджана сбили российский вертолет по ошибке, сообщили в МИД страны. Как сообщает РБК, военные вертолеты России ранее не появлялись в районе, также сказались темнота и напряжение из-за идущего конфликта в Карабахе, заявили в Баку.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что российский вертолет сбили азербайджанские военные. Это произошло «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны», сообщило ведомство.

В МИДе пояснили, что полет вертолета проходил в непосредственной близости от армяно-азербайджанской границы на фоне продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе. Также в Баку отметили, что вертолет летел в темное время суток и что воздушная техника ВВС России ранее не была замечена в этом районе.

Азербайджан «приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности». Баку также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

В заявлении говорится, что Азербайджан готов выплатить компенсацию.

О крушении российского вертолета Ми-24 на территории Армении стало известно за час до до заявления азербайджанской стороны. Крушение подтвердило Минобороны России. Оно заявило, что машину сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. В ведомстве отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.

В результате крушения погибли два члена экипажа, третий получил травмы средней степени тяжести.