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В России и мире

Каждый пятый моногород в России может лишиться льгот

10.11.2020 07:57|ПсковКомментариев: 0

Каждый пятый моногород в России может лишиться льгот, сообщили в экспертном совете по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике.

Так, в моногородах сейчас действует 90 территорий опережающего развития (ТОР), которые предоставляют налоговые льготы и другие меры поддержки для привлечения бизнеса. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, это огромное количество, при этом есть сомнения в эффективности работы ТОР, пишет газета «Известия»

Кроме того, намерение сократить количество территорий опережающего развития можно объяснить размыванием инвестиций и расходами государства на их администрирование, рассказал председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

Как пояснил представитель Юрия Трутнева, неэффективными считаются ТОР, в которых нет резидентов, они не ведут свою деятельность или закрылись вовсе.

После того как Минэкономразвития и Минвостокразвития проведут анализ действующих преференциальных зон, пройдет заседание рабочей группы, на котором будет принято решение о ликвидации ТОР в моногородах.

Теги: #моногород
Источник: Псковская Лента Новостей
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