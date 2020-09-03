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Авиакомпании автоматизировали продажу полисов от коронавируса

Вместе с продажей билетов авиакомпании стали предлагать купить страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета или в поездке. Об этом рассказали представители авиаперевозчиков и страховых компаний.

«ИрАеро», «Уральские авиалинии», S7Airlines и Smartavia подтвердили, что предлагают оформить такой продукт вместе с авиабилетом. В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель страхового полиса может рассчитывать на фиксированную выплату 50 тыс. рублей при действии полиса в течение 14 дней с даты перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia. Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 млн рублей. Страховку Anticovid для Smartavia и S7 Airlines разработали в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс страховании» подтвердили, что запустили страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета и реализуют ее с «Уральскими авиалиниями», пишет газета «Известия».

Авиаперевозчики заявили, что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолета, которая продаётся вместе с билетом, очень популярна среди клиентов. Но галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию, и ее не сразу можно заметить.

В Роспотребнадзоре сообщили, что не получали жалоб от граждан на навязывание страховок от COVID на борту самолетов. Однако в службе отметили, что автоматическое проставление галочек - это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента, а выступает навязанной услугой.