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Эксперты оценили спрос на новые Xbox и PlayStation в России

Сегодня, 10 ноября, состоится релиз Xbox Series X, а через несколько дней в продажу поступит и PlayStation 5. Последние несколько лет в России была популярнее приставка Sony, но с выходом новых итераций у Microsoft появился шанс обогнать конкурента, считают опрошенные эксперты.

Каждая из компаний представила по две модели устройств. Microsoft зашла с Xbox Series X (XSX, 45,6 тыс. рублей) и Xbox Series S (XSS, 27 тыс. рублей). Семейство консолей Sony пополнится моделями PlayStation 5 (PS5, 47 тыс. рублей) и PlayStation 5 Digital Edition (38 тыс. рублей), пишет газета «Известия».

За счет того, что Series S дешевле, и в ней доступна подписка на игры Game Pass за 900 рублей в месяц, популярность Xbox может вырасти, полагают некоторые эксперты. Проекты в онлайн-магазине PlayStation стоят по 4-5 тыс. рублей.

«По моим прогнозам, за счет выгодной модели подписки на игры и кроссплатформенности приставки нового поколения от Microsoft будут пользоваться большим спросом, чем прошлого», - отметил эксперт категории «Электроника» в «Яндекс.Маркете» Кирилл Родин.

Наличие GamePass поможет Xbox улучшить свое положение на рынке, согласен сооснователь Gaijin Entertainment Антон Юдинцев.

«В России исторически силен бренд PlayStation. Но играть на Xbox Series X/S может быть выгоднее благодаря подписочному сервису Game Pass. Поэтому консоли стартуют с примерно равных позиций», - рассуждает разработчик.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в этом году в России на PS4 пришлось половина проданных консолей. По подсчетам «Яндекс.Маркета», 63% пользовательских переходов пришлось на предложения Sony. Вторым по популярности стал Microsoft Xbox с 21%, а третьим - Nintendo с 16% пользовательских переходов.