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Электронный кабинет управления правами граждан планируют создать в России

У граждан должно быть право распоряжаться теми данными, которые предоставляет государству. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя тему создания цифровых профилей россиян.

«Государство должно знать достаточно о гражданах, чтобы оказывать качественные услуги. Но не абсолютно все. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства и теми данными, которые он предоставляет добровольно. Для этого должны быть разработаны соответствующие инструменты», - сказал Дмитрий Песков.

Один из мобильных операторов выступил с инициативой создать кабинет управления правами граждан на портале госуслуг, пишет газета «Известия».

«Вы просто галочками отмечаете те данные, которыми готовы делиться», - пояснил Дмитрий Песков.

Он отметил, что многие граждане опасаются возможной утечки информации из госструктур рекламщикам, продавцам, банкам, спамерам, мошенникам и так далее. От этого также должны быть разработаны защитные инструменты, считает Дмитрий Песков.