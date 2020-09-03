В России и мире

Спецпредставитель президента заявил о необходимости цифровых судей

В России нужны площадки, на которых можно пожаловаться на решения, принятые искусственным интеллектом. Об этом в интервью заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В пример он привел штрафы ГИБДД, которые сейчас выписывает не указанный в извещении лейтенант, а искусственный интеллект, который в автоматическом режиме распознает нарушение и может ошибаться. Однако пока нормальных возможностей обжаловать решение такого искусственного интеллекта у людей нет, пишет газета «Известия».

«Поэтому необходима система, в которой мы могли бы при необходимости не идти в суд, а обратиться к системе цифровых адвокатов, один из которых с вашей претензией пойдет к алгоритму, натренированному на распознавание сложных ситуаций, искусственному мировому судье, - сказал Дмитрий Песков. - Когда у нас заработает такая система, состоящая из контрольно-надзорных органов, адвокатов и быстрых судебных решений в виде искусственного интеллекта, тогда мы будем себя чувствовать более защищенными».

Также в России могут быть созданы специальные профсоюзы, которые займутся защитой прав граждан в цифровом пространстве, считает Дмитрий Песков.