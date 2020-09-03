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Стало известно имя девушки, опубликовавшей скандальное видео с Дзюбой

Скандальное видео с футболистом Артемом Дзюбой опубликовала проживающая в Индии блогер Наталья Веретенникова - уроженка Ленинского района Еврейской автономной области, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что именно с ней футболист общался по видеосвязи в тот момент, когда себя снимал. «Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно», - пишет девушка в Instagram.

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Наталья Веретенникова добавила, что ее уже начали открыто травить, и она опасается за свою жизнь.