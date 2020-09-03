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Три медика заразились коронавирусом после вакцинации «Спутником V»

Три медика, которым ранее была сделана прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V», заразились коронавирусом в Алтайском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что вакцина состоит из двух компонентов: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от COVID-19 человек считается только через три недели после второй прививки, так как все это время идет процесс формирования иммунитета.

В региональном минздраве предположили, что иммунитет к коронавирусу у получивших вакцину медиков к моменту контакта с возбудителем COVID-19 еще не успел сформироваться. «Только это могло стать причиной заражения медиков», - считают в ведомстве.

Напомним, первую российскую вакцину от коронавируса COVID-19, получившая название «Спутник V», разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в середине августа. В регионы для массовой вакцинации препарат поступил 7-8 ноября.

Как заявляла директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, эффективность вакцины «Спутник V» составляет более 90%. Ранее уже фиксировались случаи, когда получившие вакцину затем заражались COVID-19. В частности, такое произошло с заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерием Гартунгом.