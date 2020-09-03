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В России ускорилась убыль населения, несмотря на огромные средства нацпроекта

Национальный проект «Демография» с бюджетом в 2,9 трлн рублей не повысит рождаемость в России, ведь уже в этом году естественная убыль населения подскочила на треть. К таким тревожным выводам пришли аудиторы и аналитики Счетной палаты, пишет Газета.ру.

2020 год станет пятым подряд в России, когда естественная убыль населения нарастет огромными темпами, говорится в оперативном докладе контрольного ведомства об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за три прошедших квартала этого года.

В Счетной палате отмечают, что в январе-июле этого года неблагоприятная демографическая обстановка фиксировалась в 78 субъектах Российской Федерации. Во всех этих регионах отмечалось снижение числа родившихся, а в 62 субъектах возросло число умерших.

В целом по России в январе-июле 2020 года число умерших на 40% превысило количество новорожденных. В 2019 году за аналогичный период динамика убыли населения была не такой значительной - 20% к январю-июлю 2018 года, приводят данные аудиторы палаты.

Однако, если масштабировать данные по отдельным регионам России, то в 41 субъекте Российской Федерации ситуация критическая: превышение смертности по отношению к рождаемости колеблется от 50% до 2,4 раза.

«В результате естественная убыль населения в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на 30% и составила 316,3 тыс. человек (в январе - июле 2019 года - 209,7 тыс. человек)», - отмечают аудиторы.

Ранее Росстат опубликовал статистику естественной убыли населения. Так, по данным ведомства, с января по сентябрь 2020 года этот показатель составил 387,1 тыс. человек против 150,2 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Высокие показатели рождаемости зафиксированы только в южных регионах России.

В докладе Счетной палаты говорится также о численности россиян, занятых в экономике. Так, в сентябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года их количество сократилось почти на 1,6 млн человек. Одновременно количество безработных увеличилось с 3,4 млн человек в сентябре 2019 года до 4,8 млн человек в сентябре 2020 года.

В среднем за девять месяцев этого года численность потерявших работу граждан составила 4,2 млн человек (в аналогичном периоде 2019 года - 3,5 млн человек), а уровень безработицы к сентябрю достиг максимума за последние восемь лет - 6,3 %.

Добавим, что, по данным Счетной палаты, наибольший объем межбюджетных трансфертов денег отведен именно на «Демографию» - 2,9 трлн рублей, или 36,6% объема межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках национальных проектов.